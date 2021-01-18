Москва, 18 января, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют внедрить систему FacePay, предназначенную для оплаты проезда по лицу пассажира, уже до конца 2021 года. Об этом заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, слова которого цитирует телеграм-канал «Дептранс Москвы».

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«В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира. На тесте совершали уже две тысячи успешных проходов», — сказал Ликсутов.

По его словам, параллельно власти работают над реализацией этой системы в кассах столичной подземки.

При этом Ликсутов подчеркнул, что данная система не станет обязательной, а лишь будет предложена пассажирам в качестве альтернативного способа оплаты проезда.