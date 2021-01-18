Москва, 18 января, 2021, 10:44 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 22 857 носителей коронавируса. Об этом 18 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

За сутки зафиксировали 471 летальный случай, выздоровели 18 333 пациента. Среди регионов лидируют Москва (3679), Санкт-Петербург (3287) и Подмосковье (1381).

Всего в РФ за время распространения вируса выявили 3 591 066 случаев заражения.