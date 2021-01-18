Новосибирск, 18 января, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области наблюдается стабильное снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. В регионе рассматривают возможность снятия ограничений, введённых ранее. Об этом на оперативном совещании сегодня, 18 января, сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

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«Хочу отметить, что среднесуточный прирост у нас составляет 0,5%. Если мы вернёмся к методическим рекомендациям по снятию ограничений, то мы, в принципе, вышли уже как бы на третий уровень, когда ограничения практически уже снимаются», — цитируют «Вести Новосибирск» Щербатова. Уточняется, что губернатор Андрей Травников поручил подготовить перечень рекомендаций для возобновления деятельности некоторых учреждений.