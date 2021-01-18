Вашингтон, 18 января, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Иск к компании Apple с требованием удалить из магазина своих приложений мессенджер Telegram подала американская некоммерческая организация (НКО) Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») в штате Калифорния. Об этом 17 января сообщила газета The Washington Post.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

Руководство НКО утверждает, что администрация Telegram не стала препятствовать распространению информации экстремистского содержания накануне попытки захвата здания Конгресса США в Вашингтоне 6 января.

Аналогичное исковое заявление НКО собирается подать и в адрес компании Google.

Напомним, ранее компания Apple удалила из магазина своих приложений сервис микроблогов Parler, популярный у сторонников действующего президента США Дональда Трампа. После этого в США резко возросла популярность мессенджера Telegram.