Санкт-Петербург, 17 января, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В ближайшие две недели в Петербурге будут открыты 50 новых пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, а также увеличена пропускная способность имеющихся 70 пунктов. Об этом сообщил 17 января глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

"Большинство пунктов вакцинации в Петербурге будут работать по субботам. В нескольких районах — и по воскресеньям», — пообещал чиновник.

Кроме того, станет доступна электронная запись на вакцинирование по интернету, а также запись по телефону 122 в Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом.

«Все эти меры позволят перейти к массовой вакцинации», — отметил Лисовец.

По данным председателя комздрава, за субботу, 16 января, в Петербурге первым компонентом вакцины привиты 477 человек, вторым компонентом — 438 человек. В общей сложности в городе на сегодня вакцинировано 22 349 человек.

Добавим, что на 17 января полностью закончили цикл вакцинации 3913 человек. Всего в Петербург поступило 42 692 комплектов вакцины. Неизрасходованный остаток — 20 343 комплекта.