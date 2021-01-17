Москва, 17 января, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации, которые не рассчитывают на резкое улучшение отношений с Вашингтоном после прихода к власти Джозефа Байдена, готовы к взаимоуважительному диалогу. Об этом 17 января заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

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»Мы (власти России — прим. ИА REGNUM) не прогнозируем резкого улучшения (отношений с Вашингтоном — прим. ИА REGNUM) в принципе», — сказала дипломат.

При этом Захарова добавила, что российская сторона открыта к нормальному, взаимоуважительному диалогу с властями США.

Как передавало ИА REGNUM, ранее избранный глава Белого дома США Джо Байден рассказал, что «самой необычной» за всю историю страны может стать его инаугурация.

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