Москва, 17 января, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Российская Федерация, власти которой первыми в мире объявили о разработке вакцины от COVID-19, готова к взаимодействию со всеми странами. Об этом 17 января заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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»Что она (Российская Федерация — прим. ИА REGNUM) заявила сразу же? — сказала дипломат. — Что она открыта к взаимодействию на открытых началах, на законных основаниях».

По ее словам, для того, чтобы «мир получил шанс на вакцинацию», российская сторона начала взаимодействовать как со странами, так и международными организациями.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире за последние сутки выявили 688 015 случаев заражения SARS-CoV-2.

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