Москва, 17 января, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Николай Антошкин («Единая Россия») болел коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом сообщил глава фракции Сергей Неверов.

Duma.gov.ru Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Антошкин

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об одном тяжело больном депутате, находящемся в реанимации.

Таким образом, Антошкин стал третьим депутатом Госдумы, скончавшимся от коронавируса. Ранее умерли парламентарии от КПРФ Ваха Агаев и Валентин Шурчанов.