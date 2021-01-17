Москва, 17 января, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Принять участие в крещенских купаниях в 2021 году планируют около 13% жителей России. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса, проведённого порталом SuperJob.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания

Большинство респондентов (74%) из сообщили, что не планируют участвовать в купаниях в этом году. 60% из них отметили, что и ранее не окунались в прорубь на Крещение.

При этом 13% из 1600 участников опроса заявили, что планируют принять участие в крещенских купаниях. Наибольшая доля готовых к погружению в прорубь оказалась среди молодёжи — о готовности к купаниям заявили 17% опрошенных в возрасте до 24 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион призвал православных верующих отказаться от крещенских купаний в 2021 году.