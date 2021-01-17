Москва, 17 января, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) положительно отнесся к идее провести эксперимент в ряде регионов России по использованию специального мобильного приложения с QR-кодом вместо водительских прав. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

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Депутат отметил, что цифровые технологии развиваются довольно быстро, и отказаться от бумажных водительских прав нужно было уже давно — нет смысла возить с собой дополнительные документы.

«Нет никакой необходимости возить с собой дополнительные документы, когда современные технологии позволяют оперативно понять, имеет право водитель управлять транспортным средством или не имеет», — сказал Нилов.

Также Нилов отметил, что для реализации этой идеи необходимо, чтобы у сотрудников ГИБДД, проверяющих документы, был постоянный доступ к интернету и специализированным базам данных, тогда надобность в бумажных правах действительно отпадает.

«Если есть такой доступ и можно подтвердить, то нет необходимости возить с собой дополнительный набор документов в бумажном виде», — сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов заявил, что в 2021 году планируется начать эксперимент в ряде регионов России по отказу от бумажных водительских прав. Вместо этого водители могут пользоваться специальным приложением на смартфоне, которое будет содержать QR-коды с информацией о праве управления тем или иным транспортным средством. В каких именно регионах начнется такой эксперимент, пока не уточняется.