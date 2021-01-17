Москва, 17 января, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 17 января, проходит церемония прощания с художественным руководителем проекта «Ералаш» Борисом Грачевским. Траурная церемония проходит в Доме кино, проститься с Грачевским пришли многочисленные друзья, коллеги и поклонники его творчества.

Марина Каширская ИА REGNUM Гвоздики

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Грачевский скончался в возрасте 71 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Напомним, что Грачевский в 1974 году совместном с драматургом Александром Хмеликом основали детский юмористический киножурнал «Ералаш». Почти 10 лет Грачевский был директором проекта, а с 1984 года стал его художественным руководителем. Многие знаменитости впервые появились на экране именно благодаря «Ералашу».

Также Грачевский создал несколько документальных картин. Кроме того, он снял фильмы «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония».