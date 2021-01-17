Москва, 17 января, 2021, 11:40 — ИА Регнум. За истекшие сутки в столице России было выявлено 4012 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в российской столице стало составлять 891 648.

Также сообщается, что за это же время в Москве от COVID-19 скончались 67 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 12 648.

При этом уточняется, что на данный момент в городе 739 340 человек вылечились от нового заболевания, 4612 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Москве было выявлено 4674 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.