Москва, 17 января, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Большинство жителей России считает туризм лучшим видом отдыха на новогодние праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведённого онлайн-сервисом OneTwoTrip.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новый год на курорте

В опросе приняли участие 1360 пользователей сервиса, около 80% из которых заявили, что хотели бы путешествовать в новогодние праздники. 26% опрошенных выступили за внутренний туризм, 23% — отметили, что хотели бы отправиться за границу. Для остальных направление путешествия оказалось несущественным.

Около 40% респондентов отметили, что провели новогодние праздники хуже, чем в предыдущие годы. Основной причиной ухудшения качества отдыха оказались ограничения, вызванные пандемией новой коронавирусной инфекции.

Более 29% опрошенных заявили, что в следующем году на новогодние каникулы планируют отправиться в путешествие. Ещё 8% респондентов отметили, что проведут следующие новогодние праздники дома или в гостях. Остальные участники опроса указали, что ещё не строили планы на следующий Новый год.