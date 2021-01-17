Москва, 17 января, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Российская Федерация возобновляет авиационное сообщение сразу с четырьмя странами: Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Об этом сегодня, 17 января, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Нячанг, Вьетнам

Напомним, что международное авиасообщение было в существенной мере прервано из-за пандемии коронавируса. Российские власти определили критерии возобновления авиасообщения с той или иной страной исходя из эпидемиологической ситуации. Так, если в стране регистрируется 40 новых случаев заражения коронавирусом в течение 14 дней на 100 тысяч населения, а также не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев заражения и коэффициент распространения коронавируса SARS-CoV-2 за семь дней не более 1, то возобновлять авиасообщение можно.

Было решено, что под данные критерии подходят Финляндия, Индия, Катар и Вьетнам. Авиасообщение будет восстановлено с 27 января.

Регулярность рейсов предполагается следующая: по направлению Москва — Доха (Катар) будет осуществятся три рейса в неделю. Два раза в неделю буду осуществляться рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Хельсинки. Также два раза в неделю будут летать регулярные рейсы из Москвы в Ханой и из Москвы в Дели.

Кроме того, увеличивается число регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир — до пяти в неделю.