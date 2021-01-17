Вашингтон, 17 января, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Подготовкой линии защиты по делу об импичменте действующего президента США Дональда Трампа занимается личный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани. Об этом 17 января сообщил сам юрист в интервью журналистам телеканала ABC.

Gage Skidmore Рудольф Джулиани

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Как пояснил Джулиани, оппоненты президента США Трампа пытаются доказать, что его заявления о фальсификациях, якобы имевших место в ходе голосования на президентских выборах, можно расценивать как призывы к насилию. По мнению адвоката, если удастся доказать, что хотя бы часть заявлений о фальсификациях соответствует действительности, тогда демократы будут лишены главного аргумента.

Также Джулиани не исключил, что Трампу придётся лично давать показания. Однако юрист считает, что если дело дойдёт до суда, то американский лидер должен закрыть судебный процесс как незаконный. В случае, если решение суда будет не в пользу президента США, то суд создаст прецедент, благодаря которому импичмент можно будет объявить любому за два-три дня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в тюрьмах США были введены дополнительные меры безопасности накануне инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена.