Киев, 17 января, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук завил, что намерение руководства Луганской и Донецкой Народных Республик в одностороннем порядке передать украинской стороне ее удерживаемых граждан расценивается им как очередная попытка «уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ, как сторона конфликта».

(сс) The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

Комментарий Кравчука 16 января был опубликован пресс-службой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе подчеркнул, что возвращение украинских граждан в страну будет осуществятся согласно нормам международного права и законодательству той страны, которую он представляет в ТКГ. А все переговоры и процедуры возвращения удерживаемых лиц будут осуществляться уполномоченными государственными органами «в рамках политических соглашений, принятых в нормандском формате».

«Поэтому я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований (так он назвал Республики Донбасса — ИА REGNUM) и синхронизированые с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ, как сторона конфликта», — заключил он.

Напомним, ранее в ЛНР и ДНР сообщили о намерении в одностороннем порядке передать украинской стороне ее граждан, которые удерживаются на территории республик.

Отметим, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а все заявления представителей официального Киева об обратном имеют цель — переложить ответственность за развязанную Украиной гражданскую войну на Российскую Федерацию.

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