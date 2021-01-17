Кравчук раскритиковал намерение ДНР и ЛНР передать Украине её граждан
Киев, 17 января, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук завил, что намерение руководства Луганской и Донецкой Народных Республик в одностороннем порядке передать украинской стороне ее удерживаемых граждан расценивается им как очередная попытка «уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ, как сторона конфликта».
Комментарий Кравчука 16 января был опубликован пресс-службой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе подчеркнул, что возвращение украинских граждан в страну будет осуществятся согласно нормам международного права и законодательству той страны, которую он представляет в ТКГ. А все переговоры и процедуры возвращения удерживаемых лиц будут осуществляться уполномоченными государственными органами «в рамках политических соглашений, принятых в нормандском формате».
Напомним, ранее в ЛНР и ДНР сообщили о намерении в одностороннем порядке передать украинской стороне ее граждан, которые удерживаются на территории республик.
Отметим, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а все заявления представителей официального Киева об обратном имеют цель — переложить ответственность за развязанную Украиной гражданскую войну на Российскую Федерацию.
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