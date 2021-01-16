Донецк, , 19:59 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о соблюдении Киевом перемирия в Донбассе не соответствует действительности. Об этом заявили министры иностранных дел ДНР и ЛНР Наталья Никонорова и Владимир Дейнего.

«Возмутительным является тот факт, что такую откровенную дезинформацию президент Украины транслирует не только для внутренней аудитории, но и мировому сообществу», — говорится в их совместном обращении.

В обращении говорится, что с момента, когда Украина дезавуировала меры по усилению и контролю режима прекращения огня, вооруженные силы этой страны регулярно проводят обстрелы территории республик. В результате гибнут военные, ранения получают мирные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в нежелании прекратить войну в Донбассе, хотя РФ не является стороной данного конфликта. Отметим, позиция Россия в донбасском вопросе остаётся неизменной с 2015 года — Украина должна выполнить подписанные ею Минские соглашения.

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