Буэнос-Айрес, 16 января, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Аргентину прибыла вторая партия созданной в России вакцины от COVID-19 «Спутник V». Прибытие самолёта с партией вакцин транслировалось на канале правительства Аргентины в YouTube.

Цитата из видео на YouTube Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Отмечается, что грузовой самолёт привёз в страну 300 тыс. доз второго компонента препарата.

Предыдущая партия из 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину в конце декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина будет использована для прививок медикам и сотрудникам отделений интенсивной терапии.

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