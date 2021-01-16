Санкт-Петербург, 16 января, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге через два дня прогнозируется существенный рост заболеваемости COVID-19. Это связано с ускорившимся распространением коронавирусной инфекции по окончании новогодних каникул.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач общается с пациентом

«В ближайшие два дня заканчивается средний инкубационный период заболевания после длительных выходных. Контакты между жителями стали чаще и теснее внутри трудовых коллективов, в транспорте, в общественных местах. Поэтому возможен рост числа заболевших и направлений в стационары», — объяснили 16 января аналитики Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Они отмечают, что прослойка привитых от коронавируса и переболевших ковидом жителей, которая блокирует дальнейшее распространение инфекции, постепенно увеличивается, «но она пока еще недостаточно велика для существенного снижения распространения инфекции», поэтому «количество активных больных остается высоким» и«циркуляция вируса продолжается».

По данным Межведомственного совета, за последние сутки в Петербурге за медицинской помощью обратились 3636 пациентов с подтвержденным COVID-19. Это на 78,85% больше, чем было в такой же субботний день на предыдущей неделе.

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Как сообщалось, 15 января рост числа обращений к петербургским медикам был еще более впечатляющим — на 181,5% по сравнению с аналогичным днем предыдущей недели, 8 января.

Количество госпитализированных в Петербурге за сутки составляет 718 человек (минус 1% к уровню недельной давности). Суточное число выписанных по выздоровлению увеличилось на 20,9%, количество больных с ковидом (в стационарах и амбулаторно) сократилось на 4%.

На 16 января в Санкт-Петербурге свободны 3160 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией: это 25,3% от общего коечного фонда, развернутого для таких пациентов (всего 12 488 коек).

Как сообщало ИА REGNUM, за 15 января в Петербурге зафиксировано 3253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 67 человек, выздоровели 3625 человек. Всего с начала пандемии в городе выявлен 294 161 случай заражения. От COVID-19 скончались 8788 человек. Выздоровели 184 063 человек.