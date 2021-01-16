Конакри, 16 января, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V», разработанной в России, сделал президент Гвинеи Альфа Конде. Об этом, как передает агентство France-Presse, заявил 16 января представитель Агентства национальной безопасности в области здравоохранения Кори Кейра.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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По его словам, вместе с главой государства вакцинацию прошли члены правительства.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря 2020 г. агентство санитарной безопасности Гвинеи (ANSS) сообщило, что экспериментальная вакцинация препаратом «Спутник V» начинается в стране в связи с поступлением в республику 60 доз этой вакцины.

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