Вашингтон, 16 января, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Свыше 200 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 было выявлено на территории США за минувшие 24 часа. Об этом в субботу, 16 января, сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 209 560 заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять более 23,5 млн.

Также сообщается, что 3258 пациентов с COVID-19 скончались за это же время в США, и потому суммарное количество летальных исходов превысило 392 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 229,3 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией было выявлено за сутки в США днем ранее.

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