Вашингтон, 16 января, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джо Байден выдвинул на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам кандидатуру Виктории Нуланд. Об этом сообщается на сайте команды Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что Байден также выдвинул на пост замгоссекретаря кандидатуру Уэнди Шерман. Ещё одним первым заместителем госсекретаря выдвинут Брайан Маккион.

Как сообщало ИА REGNUM, Нуланд ранее занимала пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а в администрации экс-президента США Барака Обамы Нуланд курировала вопросы, касающиеся политики в постсоветских странах.

В частности, во время так называемого майдана в Киеве в 2014 году, приведшего к насильственной смене власти и свержению президента Украины Владимира Януковича, Нуланд официально и публично поддержала протестующих.

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