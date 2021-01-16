Москва, 16 января, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Международное авиасообщение ещё с четырьмя странами — Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром — возобновляет уже с 27 января текущего года Российская Федерация. Об этом сообщили 16 января в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту

Так, из Москвы в Доху будут летать три раза в неделю самолеты. Кроме того, выполнять рейсы из Москвы в Хельсинки, Дели, Ханой, а также из Санкт-Петербурга в Хельсинки будут воздушные суда дважды в неделю.

Как передавало ИА REGNUM, ранее оперативным штабом по борьбе с COVID-19 было принято решение о том, что в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса Россия продлевает приостановку авиасообщения с королевством.

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