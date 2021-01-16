Москва, 16 января, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Верховный суд России вынес довольно интересное решение — он признал правоту жителя Ейска (Краснодарский край), который был уволен после прогула работы ради похода на футбольный матч.

Футбольный болельщик

Суть дела в том, что житель Ейска заранее предупредил своего работодателя о том, что он отправится на футбольный матч и для этого ему нужно чуть раньше уйти с работы. Однако работодатель воспользовался этим и уволил сотрудника. Тот подал в суд, но местные суды лишь подтвердили право работодателя расстаться со спортивным болельщиком.

В итоге дело дошло до Верховного суда (ВС), который постановил, что нижестоящие инстанции при рассмотрении дела приняли во внимание только сам факт совершения сотрудником дисциплинарного проступка — ухода с работы раньше окончания рабочей смены. При этом совершенно не учитывались другие обстоятельства, при которых было совершено данное нарушение, а также отношение сотрудника к труду.

В итоговом вердикте ВС сказано, что организованная поездка на матч, о которой сотрудник заранее известил работодателя, никак не может быть использована в качестве основания для увольнения сотрудника или для оформления прогула. Работодатель должен доказать факт грубого нарушения трудовой дисциплины, а этого в данном деле сделано не было, тем более, что уволенный сотрудника заранее согласовал свой ранний уход с работы.

Кроме того, нижестоящие суды проигнорировали другой немаловажный довод истца — этот работодатель просто сводил счеты с любителем футбола, потому что жителя Ейска ранее уже два раза увольняли с этой работы, как он сам утверждает, по надуманным предлогам, но дважды он восстанавливался по суду. Теперь восстановился и в третий раз.