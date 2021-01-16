Москва, 16 января, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 24 092 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 16 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Сообщается, что 24 092 новых случая заражения зарегистрированы за минувшие 24 часа во всех 85 регионах России. При этом 12,9% из этих случаев не имеют клинических подтверждений.

Уточняется, что за сутки от коронавирусной инфекции скончались 590 человек. Выздороветь от COVID-19 смогли 27 311 человек.

На первом месте среди регионов по суточному приросту числа случаев заражения остается Москва. В столице за прошедшие 24 часа выявлено 4674 новых случая заражения.

На втором месте — Санкт-Петербург — 3253 случая заражения. Затем следует Московская область — 1406 случаев заражения.