Москва, 16 января, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях — это цифровой тоталитаризм. Об этом Медведев написал в своей статье на сайте ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Медведев считает, что американские социальные сети развязали против американского же президента настоящую информационную войну. После этого, даже если Трамп полностью уйдёт из политики и его цифровой след будет «зачищен», раскол в умах американцев останется.

По мнению Медведева, устаревшая американская избирательная система до предела обострила вопрос о беспрецедентной роли социальных сетей и новых медиа в публичной политике, а также роль частных IT-компаний, которым эти соцсети принадлежат.

Дело в том, что американские социальные сети, которыми пользуется весь мир, лежат вне зоны специального регулирования СМИ и функционируют на основе пользовательского соглашения. Именно этим соцсети и развязали против Трампа настоящую информационную войну.

Напомним, что ведущие американские соцсети подвергли Трампа и его сторонников настоящим цифровым репрессиям. Аккаунты действующего президента США были заблокированы, хотя на них подписаны сотни миллионов человек.