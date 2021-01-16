Нью-Йорк, США, 16 января, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Избранный президент США ДжоБайден рассказал, что его инаугурация может стать «самой необычной» за всю историю страны, передает 16 января CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Это может быть самая необычная инаугурация в истории Америки. Возможно, не самая значимая, но точно самая необычная», — заявил Байден.

Избранный президент поделился, что его церемония присяги не будет выглядеть как все предыдущие инаугурации. Однако он решил не раскрывать дополнительные детали. Только пообещал, что «американцы будут гордиться этим событием».

Инаугурация Байдена должна пройти в Вашингтоне 20 января. Из-за пандемии и протестов правительство призывает граждан остаться дома и принять виртуальное участие в столь важном событии для страны.