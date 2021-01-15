Вашингтон, 16 января, 2021, 01:56 — ИА Регнум. План по открытию в США 100 новых центров по вакцинации жителей страны от COVID-19 намерен реализовать в течение месяца поле своей инаугурации кандидат на пост главы Белого дома, демократ Джо Байден. Об этом он рассказал 15 января во ходе выступления в городе Уилмингтон в штате Делавэр.

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Он отметил, что в день вступления в должность даст распоряжение руководству Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) приступить к этой работе. Кроме того, по словам Байдена, в течение первого месяца после его инаугурации по всей стране заработают «мобильные клиники» для консультаций и тестирования граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января штаб Байдена распространил документ, в котором демократ предложил выделить $160 млрд для «спасения жизней» американских граждан». Этот план касается в том числе и создания по всей стране центров для вакцинации населения.