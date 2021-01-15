Вашингтон, 16 января, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Решение выдвинуть Дэвида Коэна в качестве кандидата на пост заместителя директора ЦРУ принял претендент на пост главы Белого дома, демократ Джо Байден, 15 января сообщается на сайте штаба политика.

Treasury.gov Дэвид Коэн

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С 2015 по 2017 годы Коэн также занимал указанную должность и отвечал за сбор информации за рубежом и проведение ее анализа. Корме того, он работал заместителем министра финансов США и занимался вопросами финансовой разведки и борьбы с терроризмом, а также санкциями в отношении РФ, КНДР и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января Джо Байден выбрал кандидатом на пост директора ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса, также служившего заместителем госсекретаря США по политическим вопросам.