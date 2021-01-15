Алтайский край, 28 сентября, 2012, 12:43 — ИА Регнум. Единая теплоснабжающая организация будет создана в Барнауле. Как сообщил на брифинге журналистам заместитель главы администрации Барнаула Александр Алексеенко, это позволит оптимизировать систему отопления и горячего водоснабжения, уйти от неэффективных теплоисточников. "Создание единой теплоснабжающей организации поможет увеличить объемы капитального ремонта теплосетей, создать единую диспетчерскую службу, установить единый для всех горожан тариф на отопление", - отметил Алексеенко.

Он сообщил, что на первом этапе будет разработана новая схема теплоснабжения города, затем реконструирована система отопления таким образом, чтобы снизить потери тепла, сократить расходы по транспортировке.

В администрации отмечают, что реорганизация системы теплоснабжения - один из пунктов Народной программы развития города, разработанной по инициативе главы администрации города Игоря Савинцева на основе предложений, поступивших от горожан во время общественных слушаний.