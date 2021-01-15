Пекин, 15 января, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Китайские медицинские специалисты призвали остановить использование антикоронавирусной вакцины Pfizer для прививок пожилым людям, сообщает 15 января китайская газета Global Times.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина от коронавируса от Pfizer

Поводом для такого обращения стало сомнение в безопасности этой вакцины после смерти в Норвегии 23 пожилых пациентов, получивших прививку Pfizer.

Китайские иммунологи отмечают, что эта вакцина создана на основе мРНК, и такие препараты никогда масштабно не использовались.

Медики Китая подчеркивают необходимость тщательного анализа всех смертельных случаев, чтобы выяснить степень их связи с препаратом от Pfizer.