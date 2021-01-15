Вашингтон, 15 января, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Беспорядки, которыми сопровождались события 6 января 2021 г. в Вашингтоне, стали причиной возбуждения 98 уголовных дел, сообщает 15 января Reuters.

Tyler Merbler Толпа протестующих возле Капитолия США

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

По словам и.о. прокурора вашингтонского округа Колумбия Майкла Шервина, большая часть из этих дел касаются тяжких преступлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штурм Капитолия, где заседал Конгресс, осуществили сторонники президента США Дональда Трампа, что стало поводом попытаться объявить ему импичмент со стороны его политических врагов — демократов.