Генсек ООН сделает прививку от COVID-19
Нью-Йорк, США, 15 января, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделает прививку от коронавируса на следующей неделе. Об этом сообщил на брифинге 15 января его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
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Он отметил, что глава Всемирной организации подтверждает данное им обещание вакцинироваться публично, поэтому соответствующие фото и видео будут обнародованы пресс-службой. Какую именно из вакцин получит Гутерреш, не уточняется.
Напомним, ранее Дюжаррик сообщал, что сотрудники ООН будут проходить вакцинацию на общих условиях с жителями Нью-Йорка, где располагается штаб-квартира организации, и в вопросе получения доступа к вакцинам будут следовать предписаниям местных уполномоченных органов.
С 12 января в штате Нью-Йорк началась вакцинация в приоритетном порядке граждан старше 65 лет. Таким образом, 71-летний Генсек ООН подпадает под эту категорию.