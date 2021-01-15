Вашингтон, 15 января, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Число жертв коронавируса в мире превысило два миллиона человек. Об этом сообщает 15 января американский университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

Арнольд Бёклин. Чума (фрагмент). 1898

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Согласно его последним оценкам, всего в мире выявлено уже 93 418 283 случая инфицирования коронавирусом, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 2 000 905.

По данным Всемирной организации здравоохранения, первую десятку стран по смертности от COVID-19 составляют США, Бразилия, Индия, Мексика, Великобритания, Италия, Франция, Россия, Иран и Испания.