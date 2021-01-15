Буэнос-Айрес, 15 января, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Аргентине привиты российской вакциной «Спутник V» свыше 200 тыс. человек во всех регионах страны, сообщила 15 января замминистра здравоохранения Аргентины Карла Виссотти.

Минобороны России Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

«На 6 утра сегодняшнего дня число вакцинированных граждан превысило 200 тысяч человек — 200 759 доз были привиты в 24 юрисдикциях», — цитируют слова Виссотти местные СМИ.

Напомним, первая партия из 300 тыс. доз российской вакцины была доставлена в Аргентину в декабре 2020 года.

Власти страны планировали использовать их для вакцинации медиков.

Кроме того, 16 января самолетом в Аргентину доставят еще 300 тыс. доз российской вакцины.