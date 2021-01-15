Москва, 15 января, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Россия столкнётся с новым обострением пандемии вслед за другими европейскими странами. Об этом 15 января заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

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«2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах, — оно, как правило, потом позже приходит и к нам. Это третья волна», — заявил Кудрин.

По его мнению, правительству России предстоит предпринять «новые шаги», чтобы избежать нового сокращения экономической активности — уже принятые меры, по его оценке, являются «минимально необходимыми», но не достаточными.