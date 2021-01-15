Москва, 15 января, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Налоговая политика в России должна оставаться стабильной. Об этом 15 января заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

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"Нужно меньше изменений в налогах, тем более, что правительство декларировало это в 2018 году. Если уж мы получили эти изменения, сейчас нужно остановиться», — заявил Кудрин.

По его словам, в 2021 году России придётся столкнуться с тем же осложнением пандемии, которое уже испытали европейские страны, что отразится на экономике. Также он отметил, что в России в конце 2020 года так и не возобновился экономический рост, вопреки ряду прогнозов.