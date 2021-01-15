Иерусалим, 15 января, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Полиция Израиля начала проверку сведений о контрабанде вакцины от коронавирусной инфекции на Украину. Об этом заявил глава департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашер Ешайху Салмон, сообщило 15 января информационное агентство «Укринформ».

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"Полиция проводит расследование этой истории, и, насколько мне известно, пока не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля на Украину», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что подобные действия являются очень серьёзным правонарушением в Израиле, а все причастные к контрабанде будут выявлены и наказаны.

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О результатах расследования глава департамента пообещал рассказать в ближайшее время.

Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что ряд высокопоставленных украинских чиновников и бизнесменов привились западной вакциной от коронавирусной инфекции, завезённой из Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что считает вышеупомянутую информацию «фейком», пока правоохранители не установят обратное.