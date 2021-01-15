Нижегородская область, 15 января, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Следственный комитет выявил факт незаконной вырубки большого объема лесных насаждений в Тоншаевском районе Нижегородской области. Ущерб от противоправных действий «черных лесорубов» превысил 12 млн рублей.

Александр Комаров ИА REGNUM

Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Халатность» против главного специалиста Пижемского районного лесничества, который указывал в актах осмотра лесосеки, что количество вырубленной древесины якобы соответствует объему, предусмотренному по договорам аренды.

Лесничий признал свою вину. Дело направлено на рассмотрение в суд.