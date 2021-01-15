Брюссель, 15 января, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Шесть стран Европейского союза направили письмо в Еврокомиссию, в котором заявили о задержках с поставками вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщило 15 января министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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Как уточняется, совместное обращение Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции и Дания было направлено на имя еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис.

В письме власти указанных стран выражают обеспокоенность массовыми задержками, а также сокращением объёмов поступающей в Европу вакцины Pfizer и просят Еврокомиссию поспособствовать «активизации производства и ускорению поставок» препарата.

На обращение уже отреагировала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По её словам, комиссия потребовала от Pfizer устранить задержки и обеспечить поставки вакцины в Евросоюз в полном объёме в соответствии с заключёнными контрактами до конца I квартала 2021 года.