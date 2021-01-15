Москва, 15 января, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В России снизилось число официально безработных граждан по сравнению с декабрём 2020 года. Об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Поиск работы

«По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2,706 миллиона безработных граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2020 года число безработных в стране составляло 3 144 051.