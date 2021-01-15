Москва, 15 января, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Правительство РФ планирует отказаться от смягчений в бюджетной и денежно-кредитной политике, которые были введены в 2020 году. Об этом 15 января сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео. gaidarforum.ru Министр финансов РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме

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Глава Минфина РФ отметил, что в 2020 году властям пришлось несколько смягчить бюджетную и денежно-кредитную политику. На тот момент это было оправдано. Но постоянно это продолжаться не может, заявил чиновник.

«Мы поставили себе задачу к 2022 году выйти на нормальную бюджетную и денежно-кредитную политику», — заявил Силуанов.