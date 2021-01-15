Симферополь, 15 января, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Россия должна сама как можно быстрее обеспечить Крым водой, ни один контролируемый Западом внешний «арбитр» в пользу России по данному вопросу не выступит, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 января, комментируя высказывания первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вода

Ранее Фикс заявил РИА Новости, что властям Украины, которые регулярно жалуются в ЕСПЧ по различным связанным с Крымом вопросам, следовало бы пожаловаться на самих себя и свое собственное решение о водной блокаде полуострова.

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« Если в крымском парламенте считают, что обращение в ЕСПЧ по вопросу о водной блокаде Крыма способно дать результат, то почему не организовали его подачу ранее? На мой взгляд, однако, ничего такое обращение не даст. Ни один контролируемый Западом внешний «арбитр» в пользу России по данному вопросу не выступит. Надо системно заниматься обеспечением Крыма водой и как можно скорее решить этот вопрос.