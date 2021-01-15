Москва, 15 января, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Главным инструментом повышения уровня благосостояния граждан является экономический рост. Об этом 15 января рассказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Смирившись с судьбой

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

«Не надо противопоставлять благосостояние граждан и рост экономики. Задача любого государства — обеспечить благосостояние граждан. Для этого один из самых главных инструментов — экономический рост», — сказал Силуанов.

По его словам, если в России удастся создать экономический рост, то это приведет к увеличению занятости населения, повышению уровня благосостояния граждан и росту поступлений в бюджет.

«Конечная цель — рост благосостояния граждан, инструмент — экономический рост», — заявил Силуанов.