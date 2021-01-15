Москва, 15 января, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В рамках Гайдаровского форума — 2021 14 января 2021 года состоялась сессия «Все, что вы хотели знать об образовании, но боялись спросить». На мероприятии с докладами выступили ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, генеральный директор образовательного холдинга «Нетология групп» Максим Спиридонов и генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

Одной из тем обсуждения стало сотрудничество академических вузов с онлайн-школами.

«В России необходимо создать инфраструктуру дистанционного образования, которая бы обслуживала как государственные, так и частные вузы», — заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау. Он считает, что данные меры позволят дать равный доступ к образованию всем российским школьникам. При этом он уверен в том, что «дистантное» образование не является заочным.

Владимир Мау назвал онлайн-школы «скорее партнерами, чем конкурентами» и потенциальным источником позитивной трансформации системы образования.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов видит в онлайн-школах независимых измерителей знаний и компетенций учащихся, а также поставщиков отдельных образовательных услуг. Он привел в качестве примера опыт ВШЭ по передаче обучения английскому языку на аутсорсинг.

Генеральный директор образовательного холдинга «Нетология групп» Максим Спиридонов подчеркнул, что образование в будущем должно использовать принципы индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося.

« Обучение должно учитывать знания, личные особенности восприятия, скорость мышления. Быть лаконичным и максимально самодостаточным в каждой образовательной итерации, а также более эмоционально вовлекающим и интерактивным. В нем должна присутствовать геймификация и соревновательность », — заявил он.

Напомним, что с 10 декабря 2020 года вступило в силу Постановление правительства РФ от 7 декабря 2020 г. № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды», в котором среди прочих задач эксперимента ставится обеспечение возможности реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения и применением единого портала, информационной системы Министерства просвещения Российской Федерации и информационно-коммуникационной образовательной платформы.

Родительское сообщество, в частности, общественное движение «Родители Москвы», защищающее права детей на полноценное очное школьное образование при непосредственном общении ученика и учителя, выступает за отмену постановления правительства РФ от 7 декабря 2020 года №2040, о чем активистами движения было заявлено 14 января 2021 года на круглом столе, организованном фракцией КПРФ Государственной думы.