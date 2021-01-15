Москва, 15 января, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Рособрнадзор допускает возможность сделать бессрочной аккредитацию для вузов. Об этом 15 января заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на Гайдаровском форуме.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

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«Я скажу, что этот вопрос, он обсуждаемый и, в принципе, реализуемый. Как мы это организуем, за счет чего сделаем, предстоит решить рабочей группе», — заявил Музаев.

В то же время предложение объединить процедуры аккредитации и лицензирования вузов экспертным обществом пока не поддерживается, указал он.