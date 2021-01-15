Москва, 15 января, 2021, 11:49 — ИА Регнум. ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» у единственного поставщика закупила метеорологическую информацию для последующей передачи российским пользователям воздушного пространства России при подготовке к полёту в 2021 году. Сумма контракта превысила 3,86 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Извещение о контракте размещено на сайте госзакупок 15 января 2021 года. Исполнителем выступает федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). Стоимость годового контракта составляет 3 860 697 741 рубль 12 копеек.

В документации отмечается, что исполнитель через аэродромный метеорологический орган по заявке эксплуатанта или командира воздушного судна предоставляет метеоинформацию одним из способов — в виде консультации в аэродромном метеорологическом органе, через брифинг, организованный оператором аэропорта, или в форме передачи информации в электронном виде.

Напомним, «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» была учреждена постановлением правительства РФ. Она обслуживает более 1,5 млн полётов в год.