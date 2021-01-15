Москва, 15 января, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В 2020 году рост расходов бюджетов регионов России составил около 15% по сравнению с показателями 2019 года. Об этом 15 января рассказал первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет

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"Мы видим беспрецедентный темп роста расходов бюджетов субъектов Российской Федерации. Он составляет 15% от уровня 2019 года. Этот показатель выше предыдущих лет», — заявил Горнин.

Чиновник также указал, что рост бюджетных расходов стал одним из инструментов преодоления экономического кризиса в регионах России. Причем увеличение расходов произошло преимущественно за счет инвестиций и капитальных вложений.