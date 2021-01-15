Санкт-Петербург, 15 января, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Священник призвал петербуржцев и жителей Ленинградской области подумать о своем здоровье и не спешить окунаться в купель во время крещенских купаний, а вместо этого пойти в храм. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 января сказал настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками) иерей Богдан Полевой.

ИА REGNUM Сампсониевский собор в Петербурге

Священник напомнил, что единственным правильным для православного человека времяпрепровождением в праздник Крещения Господня является посещение храма: отстоять богослужение на совместной молитве, причаститься, принять участие в великом освящении воды, набрать святой водой и окропить ею свое жилище или принести ее тем, кто по состоянию здоровья сам посетить храм не может.

«Это, наверное, приоритетные вещи для любого православного христианина, связанные с этим, да и с другими церковными праздниками, — пояснил Полевой. — Если мы говорим о купании в прорубях, то церковь не призывает приходить окунаться в прорубь».

Иерей также отметил, что в последнее время купания в проруби во время крещенских купаний стали походить больше на народные гулянья, чем на благочестивые церковные традиции.

«Церковь призывает всех очень внимательно отнестись к своему здоровью. Очень внимательно отнестись к эпидемиологической ситуации, проявить мудрость, и, возможно, если кто-то понимает что он не готов или что-то угрожает его здоровью или окружающим, воздержаться от посещения купели. Напомню, что никакие грехи, вопреки общепринятому народному поверью, не смываются в проруби. Всех, кто решил прийти один раз в год искупаться в проруби и считать себя безгрешным, со смытыми грехами, тех людей ждет глубокое разочарование», — заключил иерей.

Богдан Полевой предложил сместить акцент с народного гулянья, «спортивно-развлекательного мероприятия» на духовный смысл праздника Крещения.