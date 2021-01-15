Москва, 15 января, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Эдуард Черкин назначен генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), которая станет основой нового единого института развития региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Новая структура создаётся взамен ликвидируемых Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) и Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ).

«Ключевой задачей обновленного института развития, наряду с работой по привлечению новых инвестиций, станет обеспечение сквозного, бесшовного и качественного сервиса для предпринимателей и граждан», — уточнил вице-премьер Юрий Трутнев.

Черкин родился в 1981 году, окончил Высшую школу экономики. В последнее время работал в должности директора в Boston Consulting Group.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ в рамках реорганизации системы институтов развития создаст «одно окно» для российских и иностранных инвесторов, готовых реализовать свои проекты на Дальнем Востоке.